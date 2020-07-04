Про це він заявив під час виступу на урочистому зібранні до Дня Незалежності Білорусі.

Лукашенко вважає, що люди з інших країн, зокрема українці і росіяни, заздрять громадянам його країни, адже Білорусі вдалося уникнути збройних конфліктів і забезпечити спокій.

“Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має дитину, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося”, – сказав Лукашенко.

При цьому, він порівняв зусилля Білорусі щодо стримування коронавируса з тим, що відбувалося в Європі і США.

“Подивіться на Америку – багатюща країна. Подивіться на Західну Європу – їм-то чого не йметься? Подивіться, що твориться: останні події і пандемія породили в США 60 млн безробітних, голодні бунти. Ми – не Америка, ми не друкуємо долари. Ми навіть не Росія, якій нема куди дівати вуглеводень, золото і метали. У нас тільки руки, мізки, голова на плечах”, – додав він.