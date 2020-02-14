Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує “БЕЛТА”.
Він розповів, що на переговорах із РФ білоруська сторона завжди вимагає рівних умов.
“Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми різні країни – натяк на те, що треба, щоб були однією країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, напевно, чуєте: “Давайте включимо Білорусь до складу Росії”, – зазначив Лукашенко.
Він наголосив, що народ Білорусі ніколи не захоче піти цим шляхом.
“Ось ви не антиросійські люди, а нормальні білоруси, люблячі, які поважають росіян. Але постав перед вами питання, чи хочете ви такого об’єднання, щоб Білорусь увійшла до складу Росії, – 120 % скажуть “ні”, – розповів Лукашенко.
За його словами, в економічному плані на Білорусь у РФ починають тиснути з різних сторін.
“Уже говорять: вступайте в Росію, тоді ми вам поставимо запчастини, тоді будуть інші ціни на нафту і газ. А чи будуть ще? Ось в чому питання”, – повідомив президент Білорусі.
Лукашенко додав, що в російських ЗМІ описують інтеграцію двох країн “як поглинання Білорусі Росією”.
“Це не інтеграція! Це інкорпорація! На це я ніколи не піду”, – запевнив політик.
- У листопаді минулого року стало відомо, що Російська Федерація і Білорусь в рамках об’єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.
- У жовтні в Мінську відбулася акція під назвою “мітинг за незалежність”. Кілька десятків учасників акції протестували проти можливої інтеграції з Росією.
- Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що союз Білорусі та Росії може розвиватися лише на рівноправній основі, про об’єднання двох країн мови бути не може.