У керівництві Російської Федерації натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує “БЕЛТА”.

Він розповів, що на переговорах із РФ білоруська сторона завжди вимагає рівних умов.

“Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми різні країни – натяк на те, що треба, щоб були однією країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, напевно, чуєте: “Давайте включимо Білорусь до складу Росії”, – зазначив Лукашенко.

Він наголосив, що народ Білорусі ніколи не захоче піти цим шляхом.

“Ось ви не антиросійські люди, а нормальні білоруси, люблячі, які поважають росіян. Але постав перед вами питання, чи хочете ви такого об’єднання, щоб Білорусь увійшла до складу Росії, – 120 % скажуть “ні”, – розповів Лукашенко.

За його словами, в економічному плані на Білорусь у РФ починають тиснути з різних сторін.

“Уже говорять: вступайте в Росію, тоді ми вам поставимо запчастини, тоді будуть інші ціни на нафту і газ. А чи будуть ще? Ось в чому питання”, – повідомив президент Білорусі.

Лукашенко додав, що в російських ЗМІ описують інтеграцію двох країн “як поглинання Білорусі Росією”.

“Це не інтеграція! Це інкорпорація! На це я ніколи не піду”, – запевнив політик.