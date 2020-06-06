Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє видання TUT.BY.

Лукашенко зазначив, що раніше той заявив, що свого часу президент Білорусі викликав довіру у його бабусі завдяки знанням про те, скільки поросят народжується від свиноматки.

“Він просто не розуміє, що кількість народжених поросят від свиноматки і їх якість не залежать від свиноматки. Це ще й залежить від хряка. І якщо буде такий хряк, як ця людина, то будуть мертвонароджені поросята”, – сказав Лукашенко.

Він вважає, що такі люди як Цепкало “йдуть на вибори, щоб перевернути країну і дестабілізувати ситуацію”.

“Країну вони не отримають … Ми їм не дозволимо розділити Білорусь, як це було в 39-му році”, – додав президент.

Як відомо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Лукашенко збирається балотуватися на шостий термін.