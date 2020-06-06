Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє видання TUT.BY.
Лукашенко зазначив, що раніше той заявив, що свого часу президент Білорусі викликав довіру у його бабусі завдяки знанням про те, скільки поросят народжується від свиноматки.
“Він просто не розуміє, що кількість народжених поросят від свиноматки і їх якість не залежать від свиноматки. Це ще й залежить від хряка. І якщо буде такий хряк, як ця людина, то будуть мертвонароджені поросята”, – сказав Лукашенко.
Він вважає, що такі люди як Цепкало “йдуть на вибори, щоб перевернути країну і дестабілізувати ситуацію”.
“Країну вони не отримають … Ми їм не дозволимо розділити Білорусь, як це було в 39-му році”, – додав президент.
Як відомо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Лукашенко збирається балотуватися на шостий термін.
- 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вже вшосте.
- 31 травня в Білорусі пройшли масові затримання опозиційних активістів.