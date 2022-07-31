Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від РФ. Таке припустили через його заяви.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у щоденному звіті.

Про залежність свідчать і ракетні удари, які російські війська завдають з території Білорусі. Окупаційні війська РФ випустили щонайменше 20 ракет по півночі України 28 липня, частину з них з Білорусі. З району Зябровка Гомельської області випустили “Іскандери”.

За даними британської розвідки, самопроголошений президент продовжує підтримувати Кремль на тлі російсько-української війни. Зокрема він заявляв 21 липня, що Україна “повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни”.

“Його режим став дедалі авторитарнішим: було запроваджено смертну кару за “підготовку терористичних актів”. Його дедалі більші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії”, – підсумовує британська розвідка.