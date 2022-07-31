Про це повідомила розвідка Великої Британії у щоденному звіті.
Про залежність свідчать і ракетні удари, які російські війська завдають з території Білорусі. Окупаційні війська РФ випустили щонайменше 20 ракет по півночі України 28 липня, частину з них з Білорусі. З району Зябровка Гомельської області випустили “Іскандери”.
За даними британської розвідки, самопроголошений президент продовжує підтримувати Кремль на тлі російсько-української війни. Зокрема він заявляв 21 липня, що Україна “повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни”.
“Його режим став дедалі авторитарнішим: було запроваджено смертну кару за “підготовку терористичних актів”. Його дедалі більші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії”, – підсумовує британська розвідка.
- Нагадаємо, до 6 серпня продовжено терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь
- За період повномасштабного вторгнення Росії на територію України суди арештували активи російських та білоруських компаній майже на 39,5 мільярда гривень.