Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що нещодавно до прем'єр-міністра країни "зверталися з України та просили електроенергію".

Про це він повідомив під час зустрічі з працівниками Лідської районної лікарні.

На запитання однієї з працівниць лікарні щодо того, “чи готова країна забезпечити електроенергією не лише саму себе, але й допомогти сусідам”, Лукашенко схвально відповів.

“Нещодавно мені прем’єр повідомив, що Україна просить електроенергію та що робити з цим проханням… Ну, що робити. Ну, людям треба допомагати. Ось і все. Зрозуміло, що винне керівництво, а не прості люди”, – сказав Лукашенко.

Також він звинуватив українську владу в тому, що вона перебуває “під зовнішнім керуванням”.

“Ну, ви ж розумієте, що у них там за керівництво — воно керується ззовні, сидить “під ковпаком” в американців. Якщо вони надрукують якихось доларів, або їм їх дадуть — то добре, якщо не дадуть — біда”, – заявив Лукашенко.

Наостанок він додав, що не допомогти при цьому було б “не по-християнськи”.

“Мати надлишкові потужності та не допомогти сусідами – це не “по-слов’янськи” та не “по-християнськи”, – резюмував він.

Наразі на жодному офіційному ресурсі України не опубліковано інформацію щодо планів купувати електроенергію у Білорусі.