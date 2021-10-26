Про це він повідомив під час зустрічі з працівниками Лідської районної лікарні.
На запитання однієї з працівниць лікарні щодо того, “чи готова країна забезпечити електроенергією не лише саму себе, але й допомогти сусідам”, Лукашенко схвально відповів.
“Нещодавно мені прем’єр повідомив, що Україна просить електроенергію та що робити з цим проханням… Ну, що робити. Ну, людям треба допомагати. Ось і все. Зрозуміло, що винне керівництво, а не прості люди”, – сказав Лукашенко.
Також він звинуватив українську владу в тому, що вона перебуває “під зовнішнім керуванням”.
“Ну, ви ж розумієте, що у них там за керівництво — воно керується ззовні, сидить “під ковпаком” в американців. Якщо вони надрукують якихось доларів, або їм їх дадуть — то добре, якщо не дадуть — біда”, – заявив Лукашенко.
Наостанок він додав, що не допомогти при цьому було б “не по-християнськи”.
“Мати надлишкові потужності та не допомогти сусідами – це не “по-слов’янськи” та не “по-християнськи”, – резюмував він.
Наразі на жодному офіційному ресурсі України не опубліковано інформацію щодо планів купувати електроенергію у Білорусі.
- Раніше Україна вже купляла електроенергію у Білорусі через скандальну “поправку Геруса” (законопроєкт про зміни до закону “Про ринок електричної енергії”) за допомогою компанії, яка може бути пов’язана з бізнесменом Ігорем Коломойським;
- Пізніше “поправку Геруса” скасували, а Вищий антикорупційний суд та Шевченківський районний суд міста Києва зобов’язали НАБУ та СБУ відкрити кримінальні провадження за ст. 364 (зловживання службовим становищем) щодо Геруса. Хоч ці провадження нічим і не завершилися, але після цього у Росії чи Білорусі електроенергію Україна не купувала.