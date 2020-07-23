Про це повідомило білоруське агентство “Белта”.

Уточнюється, що Лукашенко вимагає “реагувати на деструктив в ЗМІ” під час під час електоральної кампанії. На його думку, владі слід приділяти більше уваги роботі в інформаційному полі.

“BBC, “Свобода”, “Вільна Європа” і так далі, стрім ці. Я вже не кажу про тенденційне, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут”, – заявив він.

Лукашенко вважає, що засоби масової інформації слід видворяти з країни за недотримання законодавства.

“Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і звуть людей на майдани. Повторювати більше не буду. Нехай мене там вимазали уздовж і поперек. Уже накинулися на ні в чому не винних голів дільничних комісій”, – сказав він.