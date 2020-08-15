Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що країнам, які пропонують допомогу Білорусі, спочатку слід “навести порядок у себе”.

Він вважає, що якісь іноземні агенти “розхитують ситуацію в країні”.

“Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розхитувати ситуацію, наше суспільство. Добралися до трудових колективів … Просто хочу в черговий раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо”, – заявив Лукашенко.

Він вважає, що мирні акції й протести — це метод “заколисування” пильності влади.

“Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями та демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. До того ж, ми ж методички читали кольорових революцій”, – заявив президент республіки.

Що стосується міжнародного посередництва Лукашенко зазначив:

“Слухайте, у нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть”.

Як відомо, таку допомогу Білорусі пропонували Росія, Литва, Латвія, Німеччина та Естонія.