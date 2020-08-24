Про це повідомляє БелТА.
Лукашенко підкреслив, що в Білорусі державне утворення, державні школи, державна ідеологія, тому ті, хто не підтримує влада, повинні бути відсторонені від роботи.
“І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладав, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно”, – сказав Лукашенко .
Також він заявив, що потрібно “розбиратися” з тими вчителями, які підтримали “інший табір”.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- Напередодні тисячі людей по всій Білорусі в черговий раз вийшли на марш проти режиму Лукашенка.