Олександр Лукашенко зазначив, що “цілком імовірно”, що його прикордонники допомагали мігрантам перетнути кордон з Польщею. Однак заперечив, що їх привозили навмисно.

Про це йшлося у його інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC.

Під час спілкування з журналістами про кризу на польсько-білоруському кордоні невизнаний президент Білорусі зазначив, що не виключає, що силовики допомагали нелегальним мігрантам.

“Я думаю, що це цілком можливо. Ми слов’яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини”, — заявив він.

Лукашенко зазначив, що не планує розбиратися, чи справді його прикордонники сприяли спробам мігрантів прорвати кордон із Польщею.

Також він заперечив, що запросив тисячі людей до Білорусі, аби спровокувати прикордонну кризу.

Утім Лукашенко визнав, що мігранти приїжджають до Білорусі з метою подальшого потрапляння до ЄС. Обмежувати їх невизнаний президент не збирається.

“Я сказав їм [ЄС], що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і, якщо вони продовжуватимуть приїжджати, я все одно не буду їх зупиняти”, — заявив Лукашенко.

Міграційна криза

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.