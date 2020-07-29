Про це повідомляє білоруське видання “БЕЛТА”.

“Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше її не назвеш”, – заявив Лукашенко на екстреній зустрічі з керівниками силових структур.

При цьому президент Білорусі повідомив, що “дивиться на реакцію росіян”.

“Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, кажуть, що мало не ми їх самі сюди завезли. Зрозуміло, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації та з цим фактом було все гранично відверто і чесно. Якщо це російські громадяни (а я так розумію, їх допитали), значить, треба негайно звернутися до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається”, – розповів Лукашенко.

Одночасно він заявив, що не має на меті “зганьбити Росію”.