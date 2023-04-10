Лукашенко вимагає від РФ «гарантії безпеки» для Білорусі

10 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив міністру оборони РФ, що хоче отримати гарантії того, що Москва захистить його країну в разі нападу.

Про це інформує Reuters.

Про це Лукашенко сказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу під час зустрічі в столиці Білорусі Мінську.

За словами Лукашенка, раніше він обговорював це питання з президентом РФ Володимиром Путіним, який, погодився з тим, що такі гарантії безпеки необхідні та мають бути формалізовані.

“Взагалі на переговорах (з Путіним) звучало, що в разі агресії проти РБ РФ захищатиме Білорусь як свою територію. Ось такі (гарантії) безпеки нам потрібні”, – заявив самопроголошений глава РБ.

Білорусь, де зараз знаходиться контингент російських військ, запропонувала допомогу Москві під час повномасштабного наступу в Україні.

У перші дні війни Мінськ дозволив Москві використовувати свою територію, щоб розпочати остаточно невдалий штурм столиці України Києва.

З кінця минулого року шквал військових навчань і візитів російських високопосадовців викликали припущення, що Білорусь може офіційно приєднатися до нової атаки на Україну.

Лукашенко постійно заперечував такі наміри, але заявив, що Білорусь відповість на “будь-які вторгнення на її територію або спроби розпалити заворушення”.

Чергова зустріч Лукашенка та Путіна відбулась у Москві 5 та 6 квітня для обговорення подальшої інтеграції у так звану Союзну державу. Офіційно сторони обговорити розширення економічного співробітництва та зміцнення оборонних зв’язків між двома країнами.

Зауважимо, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяву самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Фахівці вважають, що Лукашенко не має наміру втягувати Білорусь у військові дії Росії в Україні.

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Вже 28 березня Білорусь підтвердила, що розмістить російську тактичну ядерну зброю, заявивши, що це рішення є відповіддю на “багаторічний тиск Заходу”, включаючи санкції та “нарощення військових сил країн-членів НАТО” поблизу його кордонів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

Водночас, за інформацією ЗМІ, попри заяви президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, навряд чи це станеться у найближчому майбутньому.