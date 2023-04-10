російсько-українська війна
23:26 Лукашенко вимагає від РФ «гарантії безпеки» для Білорусі
22:58 Українські ветерани зможуть отримати грант на підприємництво – Мінекономіки
21:37 Прем’єрка Кая Каллас повідомила про відставку уряду Естонії
20:39 Зеленський провів розмову з прем’єром Іраку: обговорили «нову сторінку» двосторонньої співпраці
20:15 «Чому я пітнію уві сні» – експерти пояснюють, коли варто звернутися до лікаря
19:47 Мультфільм «Брати Супер Маріо» б’є рекорди світового прокату
19:19 Чарльз III пішов до лісу по гриби, коли королева Єлизавета ІІ помирала
Партнерський матеріал
19:07 5 порад для максимальної ефективності використання вашого iPhone
17:24 «З міркувань безпеки» – у РФ Курськ слідом за Бєлгородом скасував парад на «День перемоги»
17:19 Далай-лама поцілував хлопчика й попросив його посмоктати язик: після критики він вибачився
16:44 Фізичні вправи позитивно впливають на когнітивні функції людини — дослідження
15:14 Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями зерна з України
14:56 Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі – «Укренерго»
14:33 У вересні 2022 року російські військові ледь не збили британський літак-розвідник біля України — WP
14:22 У віці 70 років помер гітарист гурту «ABBA» Лассе Велландер
13:40 До 15 років за ґратами: у Полтаві засудили учасників «ДНР»
12:55 СБУ заочно повідомила про підозру власниці турфірми, яка допомогла росіянам депортувати до Криму сотні українських дітей
12:20 Експрезидент Грузії Саакашвілі заявив, що помирає у в‘язниці – Politico
12:14 Російські військові завдали удару по Херсонському художньому музею
11:42 Секретні дані Пентагону про Україну міг «злити» американський посадовець – Reuters
11:39 Hubble сфотографував медузоподібну галактику
11:14 СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС
Партнерський матеріал
11:03 Керування авто в місті: які основні правила потрібно знати новачку?
10:36 На Бахмутському напрямку росіяни перейшли до «сирійської» тактики — ЗСУ
10:10 Харківщина: внаслідок мінометного обстрілу Вовчанської громади поранено цивільного
09:30 Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували майже 700 окупантів

Лукашенко вимагає від РФ «гарантії безпеки» для Білорусі

10 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив міністру оборони РФ, що хоче отримати гарантії того, що Москва захистить його країну в разі нападу.

Понеділок, 10 квітня 2023, 23:26
Підтримати

Про це інформує Reuters.

Про це Лукашенко сказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу під час зустрічі в столиці Білорусі Мінську.

За словами Лукашенка, раніше він обговорював це питання з президентом РФ Володимиром Путіним, який, погодився з тим, що такі гарантії безпеки необхідні та мають бути формалізовані.

“Взагалі на переговорах (з Путіним) звучало, що в разі агресії проти РБ РФ захищатиме Білорусь як свою територію. Ось такі (гарантії) безпеки нам потрібні”, – заявив самопроголошений глава РБ.

Білорусь, де зараз знаходиться контингент російських військ, запропонувала допомогу Москві під час повномасштабного наступу в Україні.

У перші дні війни Мінськ дозволив Москві використовувати свою територію, щоб розпочати остаточно невдалий штурм столиці України Києва.

З кінця минулого року шквал військових навчань і візитів російських високопосадовців викликали припущення, що Білорусь може офіційно приєднатися до нової атаки на Україну.

Лукашенко постійно заперечував такі наміри, але заявив, що Білорусь відповість на “будь-які вторгнення на її територію або спроби розпалити заворушення”.

Чергова зустріч Лукашенка та Путіна відбулась у Москві 5 та 6 квітня для обговорення подальшої інтеграції у так звану Союзну державу. Офіційно сторони обговорити розширення економічного співробітництва та зміцнення оборонних зв’язків між двома країнами.

Зауважимо, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяву самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Фахівці вважають, що Лукашенко не має наміру втягувати Білорусь у військові дії Росії в Україні.

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Вже 28 березня Білорусь підтвердила, що розмістить російську тактичну ядерну зброю, заявивши, що це рішення є відповіддю на “багаторічний тиск Заходу”, включаючи санкції та “нарощення військових сил країн-членів НАТО” поблизу його кордонів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

Водночас, за інформацією ЗМІ, попри заяви президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, навряд чи це станеться у найближчому майбутньому.

Теги: гарантії безпеки, гарантії захисту, лукашенко, РБ, РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook