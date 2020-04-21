Covid-19 Україна

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Лукашенко виступив проти носіння в школі захисних масок: дурість несусвітня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти носіння масок дітьми в школах, назвавши це "неймовірною дурістю".

Вівторок, 21 квітня 2020, 18:39

Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.

На його думку, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися “горючими антисептиками на етанолі” і розсаджує по класу, просто займаються окозамилюванням і показухою.

“Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски надягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, дадуть відповідь”, – сказав Лукашенко.

На його думку, краще провітрити клас, щоб було свіжо.

“Ви краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо. Якщо там хтось “вправляється”, швидше за все, це самодіяльність. А за те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони дадуть відповідь”, – підкреслив президент Білорусі.

У Білорусі на коронавірус заразилися більше шести тисяч, померла 51 людина.

Теги: Александр Лукашенко, Коронавірус

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