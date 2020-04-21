Лукашенко виступив проти носіння в школі захисних масок: дурість несусвітня

Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.
На його думку, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися “горючими антисептиками на етанолі” і розсаджує по класу, просто займаються окозамилюванням і показухою.
“Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски надягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, дадуть відповідь”, – сказав Лукашенко.
На його думку, краще провітрити клас, щоб було свіжо.
“Ви краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо. Якщо там хтось “вправляється”, швидше за все, це самодіяльність. А за те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони дадуть відповідь”, – підкреслив президент Білорусі.
У Білорусі на коронавірус заразилися більше шести тисяч, померла 51 людина.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пандемія коронавірусу COVID-19 є “хорошим уроком” для тих, хто курить та вживає наркотики.
- Раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від коронавірусу допомагають горілка, сауна і трактор.
- Також Лукашенко заявив, що в країні не скасують святкування “Дня Перемоги” через пандемію коронавірусу COVID-19.