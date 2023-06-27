27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив зі зверненням, у якому повідомив, що віддав наказ про приведення армії країни у повну бойову готовність.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Під час виступу Лукашенко, зокрема, говорив про нещодавній заколот у Росії. Тоді, додав він, через бунт ПВК “Вагнер” та її очільника Євгена Пригожина, він дав наказ про приведення армії у повну бойову готовність.

“Були дані всі вказівки привести армію у повну бойову готовність. У другій половині дня армія, всі Збройні сили, включаючи міліцію та спецназ, приведені у повну бойову готовність”, – сказав Лукашенко.

За його словами, “було боляче” дивитись за подіями у Росії і не лише йому, а й “багатьом” білорусам, які “взяли їх близько до серця, тому що батьківщина одна”.

Лукашенко також поскаржився на “загрозу з боку Заходу” та заявив, що сучасному поколінню “випала місія зберегти мир, завойований мільйонами життів героїв, наших батьків та дідів”.

Також говорячи про заколот, Лукашенко заявив, що, якщо Росія розпадеться, “ми залишимося під руїнами, ми всі помремо”. Він додав, що якби у Росії відбулись заворушення, то “Захід негайно б скористався цим”.

“Загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні. Нашу країну, весь наш регіон вчергове намагаються підірвати, дезорієнтувати людей. Якщо рухне Росія, ми залишимось під уламками, всі загинемо”, – сказав він.

Окрім цього він прокоментував реакцію білоруської опозиції на заколот у Росії. За його словами, на тлі подій у РФ опозиція хотіла реалізувати сценарій заколоту також у Білорусі, проте “відбувся фальстарт”.

“Тим більше що й втікачі наші заметушилися. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій “збройного заколоту”: треба ж звітувати”, – резюмував Лукашенко.