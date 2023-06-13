Джерело: Aljazeera
Лукашенко повідомив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є стримувальним фактором для відлякування потенційних агресорів. Він додав, що сам просив президента Росії Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі.
“Спочатку я просив Путіна. Потім я наполегливо по-дружньому зажадав – поверни мені поки що цю зброю (тактичну, а не стратегічну ядерну зброю). Мені її достатньо”, – розповів Лукашенко Білоруському телеграфному агентству.
У травні Москва і Мінськ підписали угоду про офіційне розміщення російських тактичних ядерних ракет на території Білорусі.
Росія заявила, що цей крок викликаний зростанням напруженості із Заходом, і вони розмістять частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі наступного місяця.
- Президент Росії Володимир Путін заявив у п’ятницю, що Москва розмістить частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі наступного місяця. Цей крок білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала спробою шантажувати Захід.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що “питання України потрібно було розв’язати у 2014-2015 роках”, коли Україна не була готова до війни.