Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, в разі потреби, країна без вагань застосує ядерну зброю. Він також додав, що ядерна зброя є гарантією безпеки для його країни.

Джерело: Aljazeera

Лукашенко повідомив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є стримувальним фактором для відлякування потенційних агресорів. Він додав, що сам просив президента Росії Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі.

“Спочатку я просив Путіна. Потім я наполегливо по-дружньому зажадав – поверни мені поки що цю зброю (тактичну, а не стратегічну ядерну зброю). Мені її достатньо”, – розповів Лукашенко Білоруському телеграфному агентству.

У травні Москва і Мінськ підписали угоду про офіційне розміщення російських тактичних ядерних ракет на території Білорусі.

Росія заявила, що цей крок викликаний зростанням напруженості із Заходом, і вони розмістять частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі наступного місяця.