Невизнаний президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що через Білорусь не буде завдано удару по військах РФ. Він також закликав "прикрити" кордон з Україною і, за необхідності, підіймати по тривозі військових і "народне ополчення".

Про це повідомляє Белта.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, не варто дорікати йому тим, що вони “збираються воювати в Україні”.

“Нам треба захистити свою вітчизну. І, що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде”, – наголосив він.

Водночас Лукашенко нагадав, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням “досвіду протидії”, а також щодо прикриття кордону.

За його словами, російсько-українська війна є “небезпечною ситуацією” для Білорусі, тому Лукашенко закликав підконтрольний уряд не боятись, а підіймати по тривозі не тільки армію, а й “народне ополчення”, яке нібито формується у Білорусі.

“Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення – перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба”, – сказав він.