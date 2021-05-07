Лукашенко заявив, що Білорусь отримала власну COVID-вакцину «у пробірці»

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Білорусі БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко наголосив, що білоруську вакцину мають намір пристосувати до штамів коронавірусу, які з’являться в майбутньому.

“У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину”, – заявив він.

При цьому Лукашенко не став озвучувати деталі створення вакцини та наголосив, що її не поспішають виводити на масове застосування.

“Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший… У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться”, – додав він.

15 грудня Лукашенко заявив, що Білорусь має намір розробити власну вакцину проти COVID-19. На це планували виділити 5 млн рублів.