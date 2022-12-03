Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії навчаються як "єдине угруповання".

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу в Мінську, повідомляє білоруське державне інформаційна агенція “Белта”.

“І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських, і росіян готують. Для того, щоб у разі потреби перші ряди наші — захисники Союзної держави – змогли відбити будь-яку агресію”, — заявив Лукашенко.

Водночас Лукашенко запевнив, що ані Білорусь, ані РФ нібито “не хочуть війни”. За його словами, Україна не хоче “по-людськи домовлятися”, а планує й надалі вести війну проти РФ: “Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то там поляка, чи ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право”, — розповів самопроголошений президент.

Раніше експерти Інституту вивчення війни зауважили, що у Білорусі навмисне роблять заяви про загрозу б боку НАТО, щоб таким чином військові РБ залишались у своїй країні захищати її від ймовірного нападу, а не вступали у повномасштабну війну проти України.

Також 27 листопада Лукашенко заявив, що Київ робить “помилку”, висуваючи передумови для переговорів з РФ, стверджуючи, що це заважає почати перемовини.