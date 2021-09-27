Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним “вживати якісь заходи” щодо кордону з Україною через “бази США”.

Про це йдеться на сайті президента Білорусі.

Зокрема, 27 вересня Лукашенко проводив нараду з керівництвом силового блоку країни щодо ситуації на кордоні Білорусі, під час якої заявив, що Польща розгортає там “цілі корпуси” військових.

“До того ж іноземних держав, насамперед США. Ми бачимо, як лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше – це Україна. У нас відкривається новий фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші біженці, – там створюються навчально-тренувальні табори, де навчають цілеспрямовано роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби”, – заявляє Лукашенко.

Лукашенко також наголосив, що українській ділянці кордону треба приділяти особливу увагу.

“Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати”, – сказав він.

Невизнаний президент Білорусі повідомив, що неодноразово обговорював цю тему на зустрічах з Путіним. Ба більше, за його словами, країни начебто домовилися, що “там треба вживати якісь заходи”.

“Інакше ми завтра будемо мати прямо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо”, – заявив Лукашенко.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України назвали заяви Лукашенка “безпідставними інсинуаціями на адресу України”.

“Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії. Саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі й дружнього нам білоруського народу”, – повідомив #Буквам речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також порадив Мінську замислитися, як зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії.

“Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас ми усіма силами й засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції”, – додав Ніколенко.