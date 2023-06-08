Лукашенко заявив, що Каховську ГЕС підірвала Україна, щоб «приховати провальний контрнаступ»

Джерело: Белта

З такою заявою Лукашенко виступи на зустрічі з секретарями рад безпеки країн-членів ОДКБ.

“Ви, мабуть, здогадуєтесь, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодієві і шапка горить. Хто перший про це закричав?”, – сказав він.

На думку Лукашенка, Україна вирішила здійснити підрив з метою приховати “провальний початок контрнаступу”.

“Зрозуміло, що українській стороні потрібно було приховати три дні контрнаступу, де майже дві сотні бронемашин було знищено й понад 2000 осіб загинуло. Тому – Каховка, Каховка – а про це (провал України – ред.) ніхто й не говорить. А це все видно”, – додав він.

Ще одним доказом того, що до підриву ГЕС нібито причетна Україна за словами Лукашенка є те, що “США зайняли обережну позицію”.

“Вони зразу сказали: “Ми поки не можемо сказати, хто це зробив, ми повинні розібратись”. Подумайте, чого б це раптом”, – зауважив самопроголошений білоруський президент.