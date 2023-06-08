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Лукашенко заявив, що Каховську ГЕС підірвала Україна, щоб «приховати провальний контрнаступ»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Каховську гідроелектростанцію підірвала саме Україна, аби "приховати провальний контрнаступ".

Четвер, 8 червня 2023, 12:35
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Джерело: Белта

З такою заявою Лукашенко виступи на зустрічі з секретарями рад безпеки країн-членів ОДКБ.

“Ви, мабуть, здогадуєтесь, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодієві і шапка горить. Хто перший про це закричав?”, – сказав він.

На думку Лукашенка, Україна вирішила здійснити підрив з метою приховати “провальний початок контрнаступу”.

“Зрозуміло, що українській стороні потрібно було приховати три дні контрнаступу, де майже дві сотні бронемашин було знищено й понад 2000 осіб загинуло. Тому – Каховка, Каховка – а про це (провал України – ред.) ніхто й не говорить. А це все видно”, – додав він.

Ще одним доказом того, що до підриву ГЕС нібито причетна Україна за словами Лукашенка є те, що “США зайняли обережну позицію”.

“Вони зразу сказали: “Ми поки не можемо сказати, хто це зробив, ми повинні розібратись”. Подумайте, чого б це раптом”, – зауважив самопроголошений білоруський президент.

  • Консервативний американський телеведучий Такер Карлсон – якого нещодавно звільнили з телеканалу FOX News – випустив перший епізод свого першого відеоблогу, де розповів про підрив Каховської ГЕС, звинувативши у цьому Україну. Відео Карлсона ретвітнув мільярдер та винахідник Ілон Маск.
  • Вночі 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Саме війська РФ контролювали гідроелектростанції фактично від перших днів повномасштабного вторгнення. Своєю чергою, світові медіа, повідомляючи новину про підрив ГЕС, часто використовували фразу “Ми не змогли перевірити інформації, наданої сторонами”, фактично прирівнюючи Росію та Україну, агресора й жертву, суб’єкта та об’єкта геноциду.
Теги: Росія, Війна в Україні, Каховська ГЕС, Олександр Лукашенко, підрив Каховської ГЕС, російсько-українська війна, Україна

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