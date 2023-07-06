Джерело: Aljazeera
27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин прибув до Білорусі в рамках домовленості.
Сьогодні, 6 липня, Лукашенко сказав журналістам:
“Щодо Пригожина, то він у Санкт-Петербурзі. Його немає на території Білорусі”.
- Потенційні переговори за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зупинили заколот ПВК “Вагнер” в Росії. Експерти вважають, що Лукашенко вихваляється цим та “принижує” Путіна.
- 27 червня літак власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина приземлився на території Білорусі.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував захопити двох високопоставлених російських військових, коли розпочав заколот у суботу, 24 червня.