Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що ватажка російських найманців Євгена Пригожина більше немає в Білорусі.

Джерело: Aljazeera

27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин прибув до Білорусі в рамках домовленості.

Сьогодні, 6 липня, Лукашенко сказав журналістам:

“Щодо Пригожина, то він у Санкт-Петербурзі. Його немає на території Білорусі”.