Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що разом з президентом РФ Володимиром Путіним міг би “поставити на коліна» Україну” за добу.

Про це він заявив на пресконференції.

Зокрема, Лукашенко зазначив, що Білорусь не планує вводити санкції проти України. Водночас він заявив, що може “поставити на коліна” Україну за добу, але не сам, а разом з Путіним.

“З нашого боку ніяких санкцій відносно вас (України – ред.) вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з вашим нелюбом президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали, і завтра на вилах би повиносили й Зеленського, і всіх інших”, – заявив Лукашенко.

На цій же пресконференції Лукашенко розказав, що готовий визнати окупований Крим територією Росії, коли “останній російський олігарх” почне поставляти туди продукцію.