У середу, 2 грудня, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща планує за підтримки НАТО захопити західні землі країни, оскільки вважає їх історично польськими.

Про це Лукашенко заявив на саміті Організації Договору про колективну безпеку за участі президента РФ Путіна, інформує БелТА.

За його словами, ситуація у Білорусі загострилася після зовнішнього втручання.

“Справа, цитую, “в історичній приналежності білоруських земель до Польщі”. Це заявляється вже у відкритому режимі. Хіба я, як президент, і білоруси можуть з цим погодитися? Виявляється там, де ми сьогодні живемо, нам не належать ці землі. Ясно кому. В цьому напрямі й діють”, – заявив Лукашенко.

Глава Білорусі впевнений, що таким чином Європа намагається реалізувати ідею “санітарного коридору між ЄС і РФ”, яку планували втілити в життя ще у 90-х. Лукашенко і Путін начебто розуміють, що події в Білорусі – “це трамплін для тиску на Росію”.