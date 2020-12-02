Про це Лукашенко заявив на саміті Організації Договору про колективну безпеку за участі президента РФ Путіна, інформує БелТА.
За його словами, ситуація у Білорусі загострилася після зовнішнього втручання.
“Справа, цитую, “в історичній приналежності білоруських земель до Польщі”. Це заявляється вже у відкритому режимі. Хіба я, як президент, і білоруси можуть з цим погодитися? Виявляється там, де ми сьогодні живемо, нам не належать ці землі. Ясно кому. В цьому напрямі й діють”, – заявив Лукашенко.
Глава Білорусі впевнений, що таким чином Європа намагається реалізувати ідею “санітарного коридору між ЄС і РФ”, яку планували втілити в життя ще у 90-х. Лукашенко і Путін начебто розуміють, що події в Білорусі – “це трамплін для тиску на Росію”.
- Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України. На такі дії влада країни зважилася після того, як Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти низки білоруських чиновників.