Самопроголошений президент Республіки Білорусь заявив, що не відправить свої війська в Україну, якщо вона не атакуватиме Білорусь.

Про це інформує CNN.

“Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки звідти не атакуватимуть територію Білорусі”, – сказав Лукашенко.

Він також додав: не варто забувати про те, що Росія є союзником Білорусі – юридично, морально та політично.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що у п’ятницю, 17 лютого, Путін зустрінеться з Лукашенком у Московській області.

У виданні зазначили, що Білорусь допомогла Росії почати її широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року, дозволивши військам Кремля увійти в країну через 1000-кілометровий українсько-білоруський кордон на північ від Києва.

За даними CNN, Лукашенко запевнив, що Росія ніколи не просила, щоб Білорусь також починала війну проти України.

На початку цього тижня команда CNN відвідала південно-західний кордон Білорусі поблизу північно-західної України у супроводі державних прикордонників. Команда CNN була на відстані 100 метрів (328 футів) від українського боку, де вони побачили укріплення білоруським урядом прикордонної зони колючим дротом.

За словами команди CNN, українську сторону кордону щільно забарикадовано кількома шарами колючого дроту та земляними насипами, щоб ніхто не міг пройти.

Своєю чергою, білоруські чиновники повідомили виданню, що прикордонний пункт з їхнього боку в невеликому містечку Дивин все ще працює, але українська сторона закрила пункт пропуску.