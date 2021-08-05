Лукашенко заявив, що Україна стала новою загрозою для Білорусі

Про це він заявив на нараді з силовиками, інформує його пресслужба.
Зокрема, Лукашенко заявив, що зібрав керівників майже всіх силових структур, щоб обговорити не лише ситуацію на кордоні, але і що відбувається навколо Білорусі.
“Перш за все, що стосується політики Північноатлантичного блоку НАТО в західному напрямку. У цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору про позицію братської нам України. Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо.Це їхня справа – визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше”, – заявив Лукашенко.
Як відомо, напередодні невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що начебто “доручив прикордонним військам” повністю закрити кордон з нашою країною через “велику кількість зброї, яка надходить з України”.
Таку заяву він зробив під час урочистих зборів до Дня незалежності Білорусі.
“Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною. До нас можуть приїхати тільки лікуватися люди і мирні громадяни. Всіх інших в полон брати не будемо”, – оголосив Лукашенко.
У відповідь на це в Держприкордонслужбі України повідомляли, що не отримували від білоруських органів жодних офіційних повідомлень щодо змін в охороні кордону.
- 19 червня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не прийматиме літаки з України.
- У грудні минулого року Олександр Лукашенко стверджував, що спецслужби затримали групу терористів, які начебто везли тонни зброї через територію України.
- Також режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка вирішив припинити мовлення програм українських каналів UA та Квартал TV.