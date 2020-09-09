Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ.
“Так, ми перехопили цю розмову. Як би ви не сміялися з цього, це реальна розмова. Якщо хочете послухати реальний запис — до [глави ФСБ Росії Олександра] Бортнікова. Це власність ФСБ”, – заявив Лукашенко.
Проте Лукашенко сказав, що оприлюднювати цю частину “розмови” може тепер лише ФСБ РФ, в його розпорядженні цього запису більше немає.
“Диск поклав йому, реальний запис перехоплений з секретного телефона […] документи й навіть конверт, в якому мені надійшла ця інформація. Все туди”, – сказав він.
Також Лукашенко заявив, що в Білорусі під Гродно розгорнули центр радіоелектронної розвідки, який захищає Білорусь від “зовнішньої агресії”.
- 5 вересня Telegram-канал “Пул первого”, який пов’язують з пресслужбою Олександра Лукашенка, опублікував анонсоване політиком “перехоплення переговорів” Німеччини та Польщі про фальсифікацію отруєння Олексія Навального.