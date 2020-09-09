Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що існує неопублікована частина нібито перехопленої телефонної "розмови Варшави й Берліна", в якій йшлося про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ.

“Так, ми перехопили цю розмову. Як би ви не сміялися з цього, це реальна розмова. Якщо хочете послухати реальний запис — до [глави ФСБ Росії Олександра] Бортнікова. Це власність ФСБ”, – заявив Лукашенко.

Проте Лукашенко сказав, що оприлюднювати цю частину “розмови” може тепер лише ФСБ РФ, в його розпорядженні цього запису більше немає.

“Диск поклав йому, реальний запис перехоплений з секретного телефона […] документи й навіть конверт, в якому мені надійшла ця інформація. Все туди”, – сказав він.

Також Лукашенко заявив, що в Білорусі під Гродно розгорнули центр радіоелектронної розвідки, який захищає Білорусь від “зовнішньої агресії”.