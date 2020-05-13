Про це він заявив під час наради.
Лукашенко вважає, що людям краще знаходиться на повітрі, ніж в закритих приміщеннях.
“Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони десь будуть замкнені. Це і військові люди були, і які перехворіли … Але все-таки в душі, в серці якась настороженість була.
Ну і що ми отримали? У Мінську значно – вчора в два рази – зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмоніях пройшлися”, – заявив Лукашенко.
Як відомо, 9 травня у Білорусі, незважаючи на епідемію коронавірусу, відбувся військовий парад з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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