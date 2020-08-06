Про це він сказав на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії, пише білоруське видання “Белта”.

“Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нового не скажете: ми не знаємо, на що вони здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з натовцями, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно “люблять” – ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні чекати капостей з будь-якої сторони”, – заявив Лукашенко.

За його словами, у Білорусі вже затримано чимало людей, які хотіли дестабілізувати ситуацію в країні. І йдеться не лише про затримання членів ПВК.

“Відомі імена, прізвища, адреси, паролі, явки. До чудес іноді доходить. Засоби масової інформації насторожують нас, що нас тут хочуть захопити американці, натовці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених на американках, що працюють в Держдепі. Але зі штиками напереваги їх захищають російські керівники”, – наголосив білоруський президент.

Лукашенко також запевнив, що держава не допустить дестабілізації ситуації в країні під час виборів.