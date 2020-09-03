Про це повідомляє БелТА.
Таку заяву він зробив на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустін.
“Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв’язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних рубежах Білорусі. – ред.) Розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфера протиборство з натовцями. І ми перехопили цікава розмова, яка (я вам дам почитати його, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було “, – сказав Лукашенко.
Лукашенко вважає, що фальсифікація отруєння потрібна була для того, щоб “відбити охоту у Путіна сунути ніс в справи Білорусі”.
Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона чекає від Лукашенка дані, які він обіцяв надати ФСБ.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Вчора, другого вересня, стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.