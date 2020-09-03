Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ перехопив розмову Німеччини і Польщі, в якому повідомлялося, що відправлення російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новачок" сфальсифіковано.

Про це повідомляє БелТА.

Таку заяву він зробив на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустін.

“Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв’язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних рубежах Білорусі. – ред.) Розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфера протиборство з натовцями. І ми перехопили цікава розмова, яка (я вам дам почитати його, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було “, – сказав Лукашенко.

Лукашенко вважає, що фальсифікація отруєння потрібна була для того, щоб “відбити охоту у Путіна сунути ніс в справи Білорусі”.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона чекає від Лукашенка дані, які він обіцяв надати ФСБ.