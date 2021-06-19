Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не прийматиме літаки з України.

Про це повідомляє Telegram-канал “Пул Першого“.

Таке рішення пов’язане із забороною прольоту білоруських літаків над Україною.

“Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки”, – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.

Крім того, Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.