Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що досяг домовленості з лідером Росії Володимиром Путіним про спільне використання військ при виникненні загрози із Заходу.

Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко поінформував, як обговорював із Путіним так звану загрозу з Заходу.

“У нас договір. Кажу: давай думати, що будемо робити. Він каже: ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів від чеченської війни і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнуться за кордоном, потрібно задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якого є білоруська армія. А росіяни нас повинні підтримувати і рухатися за нами. Ми створили резерви з ним”, – зазначив Лукашенко.

При цьому він запевнив, що “жоден солдат з Росії не перетнув” кордон Білорусі.

“Ми поки справляємося самі. Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом заспокоїти будь-кого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави”, – оголосив Лукашенко.

На його думку, роблячи відповідні дії, Росія рятує не стільки Білорусь, оскільки загроза є і щодо самої РФ.

“Президент Росії, це розуміючи, захищаючи Білорусь, перш за все захищає Росію”, – вважає Лукашенко.

“Це ж не тому, що росіяни хочуть захистити Білорусь. Слухайте, самі захистимося. Але ми з президентом Росії розуміємо, що може бути, якщо ми проґавимо”, – додав він.

Лукашенко, говорячи про військову загрозу, висловив думку, що вона дійсно існує.

“Те, що я вас напружую зараз з приводу цих гусениць танків на території Польщі і Литви, так слухайте, ми ж не ідіоти. Були під Берліном американські F-16, ну і нехай стоять там. Ні, вони їх перекинули сюди – 15- 20 хвилин підльоту до нашої території. Для мене це як головнокомандувача – питання. 18 літаків. Незрозуміло, що у них на підвісках. Можливо, ядерна зброя. Я виходжу з гіршого варіанту. Тому я повинен був відреагувати”, – заявив Лукашенко.

Він вважає, що Білорусь може перетворитися “на театр військових дій”, де “будуть вирішуватися не наші питання”.