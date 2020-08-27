Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до діалогу із трудовими і студентськими колективами, а також із "притомними" представниками опозиції, але "не з вулицею".

Таку заяву він зробив сьогодні на нараді в Мінську, інформує державне агентство БЕЛТА.

Лукашенко уточнив, що готовий вести діалог, у тому числі про оновлення Конституції – в першу чергу “з трудовими і студентськими колективами”.

“Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи – це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи. Будь ласка, формуйте своїх представників, і будемо вести діалог. Всі хочуть нового політичного устрою. Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію – це головний закон у будь-якій країні. І “танцювати” потрібно від Конституції”, – зазначив він.

При цьому Лукашенко наголосив, що ніхто із представників влади “не сяде за стіл переговорів із вулицею”.

“Тому давайте сідати – представники всіх трудових колективів, студентських колективів… І селяни мають право на своє слово, і робітники хочуть своє слово сказати, і фахівці цих підприємств, і вчителі, і лікарі. А не молодики, які ходять вулицями і кричать, що вони хочуть діалогу. Ніякого діалогу вони не хочуть. І з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде. Ось моє чітке уявлення і заява з приводу діалогу, з ким цей діалог ми можемо вести”, – оголосив Лукашенко.

Крім того, він допускає можливість такого діалогу з “притомними людьми від опозиції”.

“Якщо є люди зі здоровим глуздом від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде”, – наголосив Лукашенко.

Варто відзначити, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.