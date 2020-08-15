Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить організації "живого ланцюга від Вільнюса до Києва".

Таку заяву він зробив на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, інформує державне інформаційне агентство БЕЛТА.

“Цікава з’явилася інформація сьогодні на ранок про те, що вони хочуть вишикувати “ланцуг” від Вільнюса до Києва. Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах… Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди понад 300 тис. осіб”, – зазначив Лукашенко.

У зв’язку з цим він доручив Міноборони Білорусі, МВС і КДБ, а також генпрокурору “категорично не допустити подібних дій”.

“Я це вже проходив після розпаду Радянського Союзу, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону – санітарної зони: три балтійські держави, Білорусь, Україна, щоб відокремити Росію від Заходу. Все б нічого, але ми не хочемо бути відхожим місцем і когось санітарити, бути санітарним кордоном. І ми розуміємо, до чого це може призвести. Тому з президентом Росії домовилися про те, що ми будемо тут діяти у взаємодії”, – розповів Лукашенко.

Як зазначає агентство “Інтерфакс-Захід”, у соціальних мережах не було ніяких закликів проводити акції “від Вільнюса до Києва”.

Швидше за все мова може йти про ланцюг солідарності від Вільнюса до білоруського кордону, яку раніше анонсував литовський журналіст Андрюс Тапінас. Акцію планують на 23 серпня на 19:00, від Кафедральної площі у Вільнюсі до кордону з Білоруссю.

Журналіст нагадав, що 31 рік тому жителі Литви, Латвії та Естонії вишикувалися в живий ланцюг завдовжки близько 670 км, таким чином з’єднавши Таллінн, Ригу і Вільнюс (ця мирна акція називалася “Балтійський шлях”).

“Зараз слід показати, що Литва і Білорусь єдині в своїй боротьбі за свободу, як це було ще за часів Великого Князівства Литовського”, – написав Тапінас на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, що оргкомітет акції вже почав роботу.

Варто відзначити, що журналіст вже відреагував на заяву Лукашенка про “ланцюг від Вільнюса до Києва”.

“Ми планували лише короткий ланцюг свободи від Вільнюса до кордонів Білорусі, але спасибі за цю чудову ідею. Я думаю, у нас є над чим попрацювати”, – зазначив він у Facebook.