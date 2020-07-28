Про це повідомляє “БелТА”.
За його словами, лікарі зробили такий висновок 27 липня.
“Я перепрошую за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус”, – заявив Лукашенко.
Він також додав, що 97% населення Білорусі переносять коронавірус безсимптомно.
“Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус”, – зазначив білоруський президент.
- Раніше повідомлялося, що 64-річний голлівудський актор Мел Гібсон розповів про те, що вилікувався від коронавірусу після тижня в лікарні.