Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на COVID-19. За його словами, він переніс захворювання безсимптомно.

Про це повідомляє “БелТА”.

За його словами, лікарі зробили такий висновок 27 липня.

“Я перепрошую за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус”, – заявив Лукашенко.

Він також додав, що 97% населення Білорусі переносять коронавірус безсимптомно.

“Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус”, – зазначив білоруський президент.