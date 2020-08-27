Про це повідомляє БелТА.
Так Лукашенко прокоментував перекидання деяких військових частин до західних кордонів країни.
“Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно”, – заявив він.
- Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі. Він заявив, що ними керують “з Польщі, Великобританії та Чехії”.
- Після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що акціями протесту в країні керували з-за кордону, в тому числі і з Чехії, білоруського посла викликали в МЗС Чеської Республіки.