Про це повідомляє БелТА.

Так Лукашенко прокоментував перекидання деяких військових частин до західних кордонів країни.

“Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно”, – заявив він.