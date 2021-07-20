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Лукашенко заявив, що посол Білорусі мав «набити пику» меру Риги та главі МЗС Латвії

Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі, розкритикував посла Білорусі в Ризі за те, що той не відреагував "по-чоловічому" на інцидент із білоруським прапором і не "набив пику" латвійським офіційним особам.

Середа, 21 липня 2021, 00:47

Про це він заявив на нараді 20 липня, повідомляє пресслужба президента Білорусі.

24 травня в Ризі, де було вивішено прапори країн – учасниць чемпіонату світу з хокею, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс і мер Риги Мартіньш Стакіс замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор. Мер латвійської столиці зазначив, що цей жест – ініціатива Ризької думи, яку їй довірила білоруська опозиція. Ця ситуація призвела до дипломатичної кризи і заморожування відносин між Латвією і Білоруссю.

“Якщо в Ризі хтось, мерзотник якийсь, доторкнувся до білоруського прапора і почав його там рвати, знімати, ну то посол має вийти і публічно із загрозою, може, для власного життя, набити тому мерзотнику пику, по-чоловічому кажучи. А в нас тиша. І в МЗС тиша, щоб ви знали (для журналістів кажу), поки президент не тупнув ногою”, – заявив Лукашенко.

Він розкритикував і деяких інших керівників диппредставництв Білорусії, які “пустили на самоплив” ситуацію у своїх колективах і відкрито перейшли на бік противників чинної влади.

“Такі приклади вам добре відомі. Колишні посли в Аргентині (Володимир Астапенко), Іспанії (Павло Пустовий), Словаччини (Ігор Лещеня), Латвії (Василь Маркович), колишні керівники закордонних установ у Швейцарії (Павло Мацукевич), Дубаї (Ігор Бондарєв). Я вже не кажу про [Павла] Латушка, який із 21 року свого дипломатичного стажу 17 років провів за кордоном”, – заявив Лукашенко.

Усіх їх раніше звільнили і Лукашенко позбавив їх посольських рангів.

Він пообіцяв “не панькатися зі зрадниками” і надалі позбавляти рангів “усіх, хто не виправдав високого звання дипломата”.

Також Лукашенко розпорядився скоротити склад посольств у країнах ЄС. На його думку, одного посла з помічником у двокімнатній квартирі буде досить.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

Теги: Білорусь, Латвія, Олександр Лукашенко

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