Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протестуючі вперлися в мобільні пристрої і через них бачать ілюзорний світ.

Про це повідомляє сайт президента Білорусі.

“Не все в житті так бачиться, як ми в віртуальному світі це проживаємо. Відкрили айфони, телефони і весь час в них дивимося. Створюється ілюзія якогось іншого життя. Ось частина наших людей потрапила в цей ілюзорний світ”, – зазначив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко вважає, що опозиційні джерела завищують кількість протестуючих на вулицях.

“Вони в 10, а то і в 20 разів збільшують кількість людей на цих демонстраціях або мітингах, – зауважив Глава держави. – Але питання не в цьому. Важливо, що це за люди. Чого вони виходять і чого хочуть? А нічого”.