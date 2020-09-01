Про це повідомляє сайт президента Білорусі.
“Не все в житті так бачиться, як ми в віртуальному світі це проживаємо. Відкрили айфони, телефони і весь час в них дивимося. Створюється ілюзія якогось іншого життя. Ось частина наших людей потрапила в цей ілюзорний світ”, – зазначив Лукашенко.
Крім того, Лукашенко вважає, що опозиційні джерела завищують кількість протестуючих на вулицях.
“Вони в 10, а то і в 20 разів збільшують кількість людей на цих демонстраціях або мітингах, – зауважив Глава держави. – Але питання не в цьому. Важливо, що це за люди. Чого вони виходять і чого хочуть? А нічого”.
- Також сьогодні Олександр Лукашенко у відповідь на санкції Латвії, Литви та Естонії заявив, що ці країни отримали команду так вчинити.