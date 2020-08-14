Лукашенко заявив, що він «поки живий і не за кордоном»

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко перед нарадою з питань роботи будівельної галузі заявив, що він поки живий і перебуває на території країни.

Про це повідомляє місцеве видання БЕЛТА.

“Для початку, я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні “свядомыя ” розкручують: президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі”, – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що зараз його противники намагаються “розгойдати трудові колективи” і застеріг робочих від участі в страйках.

“Якщо вони застрайкують на два дні, то конкуренти – росіяни і канадці – перехрестяться. І швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити”, – сказав він.