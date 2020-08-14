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Лукашенко заявив, що він «поки живий і не за кордоном»

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко перед нарадою з питань роботи будівельної галузі заявив, що він поки живий і перебуває на території країни.

П’ятниця, 14 серпня 2020, 13:08

Про це повідомляє місцеве видання БЕЛТА.

“Для початку, я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні “свядомыя ” розкручують: президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі”, – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що зараз його противники намагаються “розгойдати трудові колективи” і застеріг робочих від участі в страйках.

“Якщо вони застрайкують на два дні, то конкуренти – росіяни і канадці – перехрестяться. І швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити”, – сказав він.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”. Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що через протести в Білорусі та тиск влади країна готова надати притулок білоруським опозиціонерам та готується до напливу політичних біженців.

Країни Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) та США закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих під час протестів. ЄС закликав владу Білорусі звільнити затриманих та припинити насильство, попередивши про можливі санкції. 

Теги: , забастовки, Олександр Лукашенко, протести в Білорусі, страйки

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