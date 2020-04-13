Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито в країні не зареєстровано жодного випадку смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба білоруського президента.

Лукашенко стверджує, що білоруси помирають не від COVID-19, а від хронічних хвороб.

“У нас в країні не помер жодна людина від коронавірусу. Жодна! Вони померли від букета хронічних хвороб, які у них були. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність. У комплекті. І цукровий діабет. І додається коронавірус”, – заявив глава Білорусі.

Лукашенко запевнив, що жоден білорус від коронавірусу не помре.

“Нехай навіть не переживають. Ніхто від коронавірусу в нашій країні не помре. Я публічно про це заявляю. Це моє тверде переконання, виходячи з аналізу не тільки минулих років … Ми вже знайшли комбінації ліків, щоб рятувати людей”, – зазначив президент країни.

Лукашенко також заявив, що не планує вводити карантин в країні, незважаючи на зростання випадків зараження серед населення.

“Нічого не забороняємо, але сказали, що життя в ваших руках. Туди, куди людина не хоче йти, вона не йде. Нічого не забороняємо, ніяких карантинів, нічого не водили. І не треба їх заганяти в квартири, замикати їх там. Людина своїм життям розпоряджається сама. А ми повинні їй допомагати, що ми і робимо”, – резюмував Лукашенко.

На сьогоднішній день відомо про майже 3 тис. підтверджених випадків зараження COVID-19 в Білорусі і 29 смертях від інфекції. До слова, за тиждень число заражень в країні зросла майже в три рази.