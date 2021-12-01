Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.
“Коли мене будуть “душити” поляки чи ще якісь там, я дивитимуся на якісь контракти? Та облиште, про що ви говорите. Поляки вирішили закрити кордон з Білоруссю — добре, закривайте. Ми не дуже часто їздимо до Євросоюзу. Наші інтереси сьогодні в Росії, Китаї та на Сході найбільше. А якщо я закрию, що буде тоді з цим потоком, який в основному в Росію, Китай йде через нас?” – сказав Лукашенко.
Він також додав, що “закриттям кордонів поляки нашкодять самі собі”, бо європейські товари “не зможуть потрапити до Росії й далі”.
“Тільки Білорусь. Тому, перш ніж робити з їхнього боку заяви, треба взяти свої курячі мізки в руки, як у народі кажуть, і подумати, що ти брязкаєш. Він закриє кордон… Кому ти нашкодиш? Сам собі. А потім, ти закриєш – тоді подумайте, як ви енергоносії купуватимете в Росії”, – додав Лукашенко.
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