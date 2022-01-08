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Лукашенко зібрався повертати Україну «в лоно істинної віри»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "взяв курс на збереження суверенітету та зближення з сусідами", а також закликав повернути Україну "до лона істинної віри".

Субота, 8 січня 2022, 10:37
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Про це він заявив під час виступу із Різдвяним привітанням у Мінську.

“Нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що й нам хотіли у 2020 році піднести: автокефалію, розкол нашої Церкви. Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів”, – наголосив Лукашенко.

За словами лідера білоруського режиму, у прийдешньому році такі держави, як Білорусь, “не зможуть вижити наодинці”.

“Світ зміниться в плані об’єднання націй і держав в альянси. Таким державам, як ми, буде не просто важко вижити поодинці – це буде неможливо. Тому я пішов на жорсткіший курс, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були в тісному контакті з нашими найближчими друзями і братами. Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Все одно, що там відбувається сьогодні. Там люди знедолені до крайнощів. Це не може тривати довго”, – сказав він.

ПЦУ та Міністерство закордонних справ України наразі не коментували ці заяви.

Довідка. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх варфоломій підписав Томос про автокефалію для Православної церкви України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом).

Перша спроба була здійснена ще 100 років тому, за часів Гетьманату і Директорії. Але народженню Української церкви завадила більшовицька окупація.

Процес відновили з початком Незалежної України, велику роль у цьому відігравав предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Проте, багато років Москві вдавалося блокувати процес. І лише 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір’ю України є Константинополь.

15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об’єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут та обрали предстоятеля – митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Теги: Білорусь, Олександр Лукашенко, підписання Томосу, церква

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