Про це повідомляє місцеве видання TUT.BY.
Новим міністром внутрішніх справ став генерал-майор міліції Іван Кубраков.
“Я вивчав, радився і з десятка запропонованих кандидатур вибрав Кубракова. По-перше, у нас більш-менш складна ситуація в Мінську, нею доведеться займатися, ти в темі”, – сказав Лукашенко новому главі МВС.
Курбаков раніше був главою ГУВС Мінміськвиконкому.
Крім того, вже колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Караєва Лукашенко призначив помічником президента Білорусі в Гродненській області.
- В ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін “народного ультиматуму” лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв’язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.
- Раніше повідомлялося, що слідом за Литвою, Польщею та Німеччиною Латвія й Естонія відкликали своїх послів з Білорусі для консультацій. Представництва Латвії та Естонії висловили солідарність з колегами й заявили про неприпустимість тиску на Європейський Союз з боку білоруської влади.