Про це повідомляє місцеве видання TUT.BY.

Новим міністром внутрішніх справ став генерал-майор міліції Іван Кубраков.

“Я вивчав, радився і з десятка запропонованих кандидатур вибрав Кубракова. По-перше, у нас більш-менш складна ситуація в Мінську, нею доведеться займатися, ти в темі”, – сказав Лукашенко новому главі МВС.

Курбаков раніше був главою ГУВС Мінміськвиконкому.

Крім того, вже колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Караєва Лукашенко призначив помічником президента Білорусі в Гродненській області.