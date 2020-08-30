Олександр Лукашенко сьогодні знову перебував на території своєї резиденції з автоматом в руках. У цей час поблизу його резиденції протестували тисячі жителів Мінська.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство “РИА Новости”.

Так, російське агентство звернулося до прессекретаря Лукашенка з питанням, де зараз перебуває білоруський президент. У відповідь прессекретар надіслав фото, на якому Лукашенко стоїть з автоматом в руках на фоні Палацу Незалежності.

Крім того, до протестувальників вийшов помічник Лукашенка, який підтвердив, що білоруський президент зараз перебуває у своїй резиденції.

Пов’язаний з Лукашенком телеграм-канал “Пул першого” повідомив, що це фото зробили близько 16:00, коли протестувальники “стояли біля палацу”.

“Радіо Свобода” наводить факти, які спростовують це: по-перше, на знімку сонячно, а в Мінську в той час вже давно йшов дощ, по-друге, о 16:00 протестувальників біля резиденції ще не було, вони тільки стартували від стели “Мінськ — місто-герой”. А коли протестувальники прийшли до палацу, людини в такому одязі, як у Лукашенка, на території резиденції не було.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.

19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.