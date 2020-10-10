Олександр Лукашенко, якого низка країн світу, в тому числі й Україна, не визнали легітимним президентом Білорусі, в суботу, 10 жовтня, зустрівся з лідерами опозиції в СІЗО.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Так, сьогодні вранці Лукашенко відвідав СІЗО КДБ. Там він зустрівся із затриманими представниками координаційної ради та об’єднаного штабу опозиції, в тому числі, з Віктором й Едуардом Бабарико, Лілією Власовою.

Фото, а також інформацію про зустріч опублікував Telegram-канал “Пул першого”, близький до пресслужби Лукашенка.

Відзначається, що він 4,5 години спілкувався з представниками опозиції в СІЗО. А мета Лукашенка – “почути думки всіх”.

“Конституцію на вулиці не напишеш”, – цитує Telegram-канал слова Лукашенка, адресовані представникам опозиції.

Як відзначають журналісти TUT.BY, судячи з фото, на зустрічі були присутні Віктор та Едуард Бабарико, юрист, член координаційної ради Лілія Власова, бізнесмен Юрій Воскресенський, політтехнолог Віталій Шкляров.

За столом знаходилися як мінімум 12 осіб крім Лукашенка.

У СІЗО КДБ знаходяться деякі з визнаних правозахисниками політв’язнів, в тому числі Віктор Бабарико.

Варто відзначити, що в Білорусі вже два місяці тривають акції протесту проти підсумків президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Переможцем був оголошений Лукашенко, який займав цю посаду з 1994 року.

Ряд країн світу (в тому числі США і країни Євросоюзу) легітимність результатів виборів не визнали.

Білоруська опозиція вимагає проведення нових виборів і конституційної реформи в країні.

18 серпня прихильники колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської створили координаційну раду з метою транзиту влади шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк у зв’язку з цим оголосив діяльність ради опозиції антиконституційною і спрямованою на захоплення влади. Було відкрито кримінальну справу і затримано кілька представників координаційної ради.

Ще до виборів був затриманий один із претендентів на посаду президента – колишній голова “Белгазпромбанку” Віктор Бабарико. Йому пред’явили звинувачення в економічних злочинах і помістили в СІЗО.