Про це повідомляє видання TUT.BY.
Так, сьогодні вранці Лукашенко відвідав СІЗО КДБ. Там він зустрівся із затриманими представниками координаційної ради та об’єднаного штабу опозиції, в тому числі, з Віктором й Едуардом Бабарико, Лілією Власовою.
Фото, а також інформацію про зустріч опублікував Telegram-канал “Пул першого”, близький до пресслужби Лукашенка.
Відзначається, що він 4,5 години спілкувався з представниками опозиції в СІЗО. А мета Лукашенка – “почути думки всіх”.
“Конституцію на вулиці не напишеш”, – цитує Telegram-канал слова Лукашенка, адресовані представникам опозиції.
Як відзначають журналісти TUT.BY, судячи з фото, на зустрічі були присутні Віктор та Едуард Бабарико, юрист, член координаційної ради Лілія Власова, бізнесмен Юрій Воскресенський, політтехнолог Віталій Шкляров.
За столом знаходилися як мінімум 12 осіб крім Лукашенка.
У СІЗО КДБ знаходяться деякі з визнаних правозахисниками політв’язнів, в тому числі Віктор Бабарико.
Варто відзначити, що в Білорусі вже два місяці тривають акції протесту проти підсумків президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Переможцем був оголошений Лукашенко, який займав цю посаду з 1994 року.
Ряд країн світу (в тому числі США і країни Євросоюзу) легітимність результатів виборів не визнали.
Білоруська опозиція вимагає проведення нових виборів і конституційної реформи в країні.
18 серпня прихильники колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської створили координаційну раду з метою транзиту влади шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк у зв’язку з цим оголосив діяльність ради опозиції антиконституційною і спрямованою на захоплення влади. Було відкрито кримінальну справу і затримано кілька представників координаційної ради.
Ще до виборів був затриманий один із претендентів на посаду президента – колишній голова “Белгазпромбанку” Віктор Бабарико. Йому пред’явили звинувачення в економічних злочинах і помістили в СІЗО.
- 25 вересня країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, які причетні до фальсифікації виборів і насильства проти мирних протестувальників у цій країні.
- 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому. В опублікованому документі зазначено 44 особи.
- Білорусь відреагувала на санкції Європейського союзу проти оточення Олександра Лукашенка і запровадила свої у відповідь.
- Мінфін Сполучених Штатів Америки 2 жовтня ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців. У списку лише 8 прізвищ.
- Україна планує приєднатися до персональних санкцій, введених Європейським Союзом проти Білорусі.