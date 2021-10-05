Під час Тижня моди у Парижі Cardi B вразила екстравагантними образами з допомогою відомих брендів, таких як Mugler, Richard Quinn, Schiaparelli тощо.

Американська реперка Cardi B на Тижні моди у Парижі продемонструвала ряд розкішних образів, починаючи одягом на червоній доріжці, завершуючи її яскравим одягом для шопінгу. #Букви розібрали луки зірки.

Фото реперки публікував в Instagram її дизайнер Колін Картер.

Розпочалося все з блискучої сукні французького модельєра Тьєрі Мюглера – глибоке декольте та розпущене пір’я Cardi B доповнила рукавичками по лікті, масивним рубіновим намистом і блискучими червоними бровами.

Цього ж вечора Cardi B продемонструвала на собі друге творіння Тьєрі Мюглера – чорний шкіряний корсет з прозорою спідницею. Лук зірки доповнений такими ж чорними рукавичками та лаковими чорними чобітками.

Наступного дня для прогулянок вулицями Парижа Cardi B обрала ексцентричний образ з осінньо-зимової колекції італійської модельєрки Ельзи Скіапареллі. На реперці у цей день був подовжений твідовий жакет із золотими зліпками грудей на ньому, масивні золоті прикраси у вигляді губів, носів і очей, масивні ланцюги та каблучки з діамантом у формі зубів. Родзинкою образу були сюрреалістичні окуляри з «пом’ятого» золотистого металу.

Ввечері Cardi B продемонструвала образ того ж італійського бренду. Вона вдягнула довге чорне пальто, під ним – чорний боді та темні колготки. Образ доповнений чорним шкіряним беретом, масивними золотими сережками, сонцезахисними окулярами з білим ободком та лаконічними чорними туфлями.

“Гострий” – саме так буквально називають наступний образ реперки. Вона вдягнула чорний шкіряний плащ Річарда Квінна з десятками гострих шипів на плечах і руках і широким поясом на талії. Зірка також вдягнула чорний капелюх, маленькі сонцезахисні окуляри та блискучі чоботи на платформі.

Для вечері з чоловіком Offset реперка обрала чорно-золотий комбінезон з колекції перед осені Chanel. Доповнила його вона беретом кольору хакі, чорними туфлями та масивним чорним намистом.



На червоній доріжці перед прем’єром нової весняно-літньої колекції Баленсіаґа 2022 року Cardi B та її чоловік Offset вдягнули одяг цього іспанського будинку моди. Реперка була у пальто з таблоїдним принтом та у капелюсі з надзвичайно широкими полями, чорними рукавичками та у чорних півчобітках на шпильках.

В останні дні тижня моди у Парижі Cardi B не припиняла вражати. Обидва останні образи належать дизайнеру Річарду Квінну. Перший – суцільний лавандовий комбінезон, доповнений витонченими прикрасами, укладкою у стилі 60-х років, пов’язкою на голові та сонцезахисними окулярами такого ж лавандового кольору.

Другий образ Cardi B також складався з суцільного комбінезона насичено-зеленого кольору, який закривав її від шиї до взуття. Образ доповнював чепчик з воланами такого ж зеленого кольору та зелені сонцезахисні окуляри.

Другий образ Річарда Квінна став вірусним – користувачі соцмереж порівнювали його із соняшником, зеленим екраном, але найчастіше – із зеленим Телепузиком.

Однак, ніхто не заперечував, що луки реперки були однією з родзинок Тижня моди у Парижі: