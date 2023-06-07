У Луврі допоможуть захистити українські музейні експонати від повномасштабної війни. Незабаром один з найбільших музеїв світу, розташований на правому березі Сени, прийме на тимчасове зберігання 16 творів мистецтва, зокрема й дорогоцінні візантійські ікони з Києва.

Джерело: RFI

Як зауважила директорка музею Лоранс де Карс, від початку повномасштабної війни, як і інші великі музейні установи, у Луврі міркували про те, як підтримати українських колег.

“Восени, зіткнувшись із розпалом конфлікту, ми вирішили врятувати українські витвори мистецтва”.

Нині у Луврі перебуває п’ять візантійських ікон із Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Вже з 14 червня до 6 листопада їх виставлять на загальний огляд.

Натомість виставка візантійських ікон “Біля джерел священного образу” стане прообразом відкриття у 2027 році нового відділу візантійського мистецтва та східного християнства Лувру, зазначають у виданні.

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Окрім цього, одинадцять інших творів, з-поміж найбільш знакових та крихких, відібрані з українського музею для наукового співробітництва з реставрації творів.

Міністерство культури України зареєструвало 468 пошкоджених або зруйнованих об’єктів культури.

Своєю чергою, у ЮНЕСКО підтвердили, що з моменту російського вторгнення станом на 31 травня пошкоджено 258 культурних об’єктів: 111 культових споруд, 22 музеї, 93 історичних та/або художніх будівель, 19 пам’ятників, 12 бібліотек та 1 архів.

Раніше стало відомо, що Міністерство культури Польщі допоможе у діджиталізації музейних фондів України.