Джерело: RFI
Як зауважила директорка музею Лоранс де Карс, від початку повномасштабної війни, як і інші великі музейні установи, у Луврі міркували про те, як підтримати українських колег.
“Восени, зіткнувшись із розпалом конфлікту, ми вирішили врятувати українські витвори мистецтва”.
Нині у Луврі перебуває п’ять візантійських ікон із Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Вже з 14 червня до 6 листопада їх виставлять на загальний огляд.
Натомість виставка візантійських ікон “Біля джерел священного образу” стане прообразом відкриття у 2027 році нового відділу візантійського мистецтва та східного християнства Лувру, зазначають у виданні.
Окрім цього, одинадцять інших творів, з-поміж найбільш знакових та крихких, відібрані з українського музею для наукового співробітництва з реставрації творів.
Міністерство культури України зареєструвало 468 пошкоджених або зруйнованих об’єктів культури.
Своєю чергою, у ЮНЕСКО підтвердили, що з моменту російського вторгнення станом на 31 травня пошкоджено 258 культурних об’єктів: 111 культових споруд, 22 музеї, 93 історичних та/або художніх будівель, 19 пам’ятників, 12 бібліотек та 1 архів.
Раніше стало відомо, що Міністерство культури Польщі допоможе у діджиталізації музейних фондів України.
- Нідерланди збільшать фінансову допомогу від DutchCulture українським митцям та організаціям сфери культури.
- Міжнародна організація ЮНЕСКО взяла під захист історичний центр Одеси. Ще у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський закликав ухвалити таке рішення.
- У найбільшому музеї світу Луврі з’явиться україномовний аудіогід. На сьогодні у закладі доступно лише дев’ять мов.