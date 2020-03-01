Про це йдеться в Twitter музею.
Відзначається, що музей закритий через оперативну нараду, на якій співробітники Лувра обговорюють питання в галузі охорони здоров’я та заходи профілактики коронавірусу. Розпорядження про закриття Лувру надійшло відповідно до інструкцій французьких міністрів.
“Приносимо свої вибачення за доставлені незручності”, – додали в пресслужбі.
За останніми даними, число інфікованих коронавірусом у Франції становить близько 100 осіб.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Раніше уряд Австралії заявив про готовність виділити два мільйони австралійських доларів на розробку вакцини проти коронавірусу з Китаю. Ця сума дорівнює 1,3 мільйона доларів США.