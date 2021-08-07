Лузан та Четверікова здобули «срібло» Олімпіади у веслуванні

Українські представниці у веслуванні на каное Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали срібними призерками Олімпійських ігор у Токіо.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

“Наші представниці у веслуванні на каное Людмила Лузан та Анастасія Четверікова підіймаються другу сходинку олімпійського п’єдесталу в Токіо та додають до скарбнички української збірної п’ятнадцяту нагороду!” – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у фінальному заїзді на дистанції 500 метрів українки поступилися лише чемпіонкам світу, представницям Китаю Сюй Шисяо і Сунь Меня та фінішували з результатом 1.57,499.

Третіми стали представниці Канади.

Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав медалісток, їх тренерів та всю веслувальну команду на чолі з Олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном з олімпійським здобутком й побажав подальших успіхів і перемог.