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Лузан та Четверікова здобули «срібло» Олімпіади у веслуванні

Українські представниці у веслуванні на каное Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали срібними призерками Олімпійських ігор у Токіо.

Субота, 7 серпня 2021, 09:00

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

“Наші представниці у веслуванні на каное Людмила Лузан та Анастасія Четверікова підіймаються другу сходинку олімпійського п’єдесталу в Токіо та додають до скарбнички української збірної п’ятнадцяту нагороду!” – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у фінальному заїзді на дистанції 500 метрів українки поступилися лише чемпіонкам світу, представницям Китаю Сюй Шисяо і Сунь Меня та фінішували з результатом 1.57,499.

Третіми стали представниці Канади.

Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав медалісток, їх тренерів та всю веслувальну команду на чолі з Олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном з олімпійським здобутком й побажав подальших успіхів і перемог.

  • 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
  • Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
  • Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
  • 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
  • 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
  • Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. А  “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.
  • 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
  • Напередодні український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які тривають у Токіо (Японія).

 

Теги: веслування, Олімпіада2022, Олімпійські ігри, срібло

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