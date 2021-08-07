Лузан та Четверікова здобули «срібло» Олімпіади у веслуванні

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
“Наші представниці у веслуванні на каное Людмила Лузан та Анастасія Четверікова підіймаються другу сходинку олімпійського п’єдесталу в Токіо та додають до скарбнички української збірної п’ятнадцяту нагороду!” – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у фінальному заїзді на дистанції 500 метрів українки поступилися лише чемпіонкам світу, представницям Китаю Сюй Шисяо і Сунь Меня та фінішували з результатом 1.57,499.
Третіми стали представниці Канади.
Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав медалісток, їх тренерів та всю веслувальну команду на чолі з Олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном з олімпійським здобутком й побажав подальших успіхів і перемог.
- 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
- Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
- Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
- 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
- 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. А “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
- Напередодні український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які тривають у Токіо (Японія).