Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Львів’янин Віктор Дідух виборов “золото” на чемпіонаті світу з настільного тенісу! У фіналі він переміг француза Томаса Боавіса”, – розповів Максим Козицький.

Віктор Дідух – паралімпійський чемпіон, чемпіон Європи, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України. Спортсмен займається настільним тенісом у Львівському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.

Крім того, На Бущині він український спортсмен заснував Академію настільного тенісу, яка є високоякісним тренувальним центром та базою для проведення змагань. На чемпіонаті світу з настільного тенісу Віктор також виборов «срібло» у парних змаганнях.

Зазначимо, що 4 жовтня 2016 року, Віктор Дідух отримав орден “За мужність” III ст. – за досягнення високих спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України.

Крім того, у 2021 році він отримав орден “За мужність” II ст. – за значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України.