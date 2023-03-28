Стрийський суд Львівської області засудив львів'янина до 7 років позбавлення волі за крадіжку 5 пачок цигарок під час повномасштабної війни в Україні.

Про це свідчить відповідний вирок суду.

24 листопада 2022 року чоловік зайшов до магазину “Градус” в місті Стрий, взявши з торгового стелажа дві пачки сигарет Marlboro Gold, вартістю 83 гривень кожна, на загальну суму 166 гривень. Після чого заховав їх у кишеню.

Також він взяв зі стелажа три пачки сигарет Sobranie на суму 130 грн кожна. Загальна вартість — 390 гривень. Їх він також заховав до кишені.

Побачивши скоєний злочин, продавчиня зробила йому зауваження, однак чоловік не відреагував та пішов з “Градусу” не розплатившись за цигарки.

Так, чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до набрання вироком законної сили залишили без змін.

Варто зауважити, що таке покарання львів’янину призначили лише через те, що він скоїв злочин під час війни. У мирний час йому могли б призначити штраф до 68 тисяч гривень, громадські роботи до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, чи арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 4 років.

У суді він визнав вину, щиро розкаявся та заявив, що самостійно викурив цигарки. Сума матеріальної шкоди склала 556 гривень.

За словами чоловіка, спочатку поклав продавчині 200 гривень, бо хотів за ці гроші купити цигарки, проте вона пішла до підсобки. Кошти він забрав, плануючи згодом повернути гроші.



Крім того, він подав до суду заяву, в якій просив провести засідання без нього.

“Призначаючи вид і розмір покарання обвинуваченому, суд враховує характер та суспільну небезпеку скоєного ним кримінального правопорушення, раніше не судимого, що пом’якшує вину обставинами якими є те, що підсудний щиро кається у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, який обтяжує вину обставини не встановлені, шкода не відшкодована, а тому рахує правильним призначити йому кримінальне покарання у виді позбавлення волі”, — йдеться у вироку.

Львів’янина визнали винним, ув’язнивши на 7 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.