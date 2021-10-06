Львів посилить карантин з 14 жовтня, – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що планує з 14 жовтня посилити карантинні заходи через невтішну динаміку збільшення кількості хворих на коронавірус.

Про це він розповів у Facebook.

Садовий наголосив, що у місті невтішна статистика захворювання на коронавірус, тому влада прийматиме складні та непопулярні рішення.

“Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи”, – зазначив Садовий.

Зокрема, йдеться про обмеження масових заходів, переведення навчальних закладів на дистанційний режим роботи та припинення планових операцій у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Мер додав, що остаточна інформація щодо посилення карантину буде відома після засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 жовтня.

Сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.

Нагадаємо, що станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають “помаранчевій” карантинній зоні. Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.