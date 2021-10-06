Львів посилить карантин з 14 жовтня, – Садовий

Про це він розповів у Facebook.
Садовий наголосив, що у місті невтішна статистика захворювання на коронавірус, тому влада прийматиме складні та непопулярні рішення.
“Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи”, – зазначив Садовий.
Зокрема, йдеться про обмеження масових заходів, переведення навчальних закладів на дистанційний режим роботи та припинення планових операцій у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.
Мер додав, що остаточна інформація щодо посилення карантину буде відома після засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 жовтня.
Сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.
Нагадаємо, що станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають “помаранчевій” карантинній зоні. Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.
Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
- 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
- Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.